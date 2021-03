Reaktionen auf Entschuldigung der Kanzlerin : Respekt und Häme für Merkels Blitz-Entscheidung

Berlin/Saarbrücken Rolle rückwärts und eine in der Politik wahrlich nicht alltägliche Bitte um Entschuldigung – Wirtschaftsvertreter und Politiker zollten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch viel Respekt für ihre Rücknahme des hoch umstrittenen Bund-Länder-Beschlusses zur „Osterruhe“.

Weniger verständnisvoll war das Echo in den Reihen der Opposition. Bei FDP, Linken und AfD wurde der Ruf laut, Merkel solle im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. So könnte Merkel per Antrag überprüfen lassen, ob die Mehrheit der Abgeordneten und damit die eigene Koalition aus Union und SPD noch hinter ihr steht. Der AfD-Parlamentarier Gottfried Curio warf der Kanzlerin vor, „sich kopflos zu verheddern“. Und FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann fragte in Richtung Merkel: „Wann hören Sie endlich auf, im kleinen Kreis übernächtigt über das Leben von Millionen Menschen zu entscheiden?“ Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali kritisierte, dass es nicht reiche, „wenn die Kanzlerin sich nun für ihren in einer chaotischen Nachtsitzung verursachten Ruhetagsmurks entschuldigt“. Das Corona-Management der Regierung sei ein Desaster. Und es werde „nicht dadurch plötzlich gut, weil Merkel einen einzelnen Beschluss auf Betreiben der Arbeitgeberverbände wieder zurücknimmt“, sagte die Linken-Politikerin. Die Grünen dagegen mochten sich nicht am Kanzlerinnen-Bashing beteiligen. „Das Virus lässt sich auch von populistischen Wahlkampfspielen wie der Vertrauensfrage nicht aufhalten“, meinte ihre Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt an die anderen Oppositionsparteien gerichtet. Nach Merkels Entscheidung müsse die Regierung dem Bundestag jetzt umgehend einen Plan vorlegen, wie die dritte Pandemie-Welle zu brechen sei, forderte Göring-Eckardt.