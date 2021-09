Bundeswehr : Reservisten sollen rechtsextreme Gruppe gebildet haben

Lüneburg Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt wegen Verdachts auf Bildung einer rechtsextremen Wehrsportgruppe - und es sollen auch Reservisten der Bundeswehr beteiligt sein.

Zuvor hatte die Polizei in einem Großeinsatz mehrere Objekte mutmaßlicher Rechtsextremisten in Niedersachsen, Berlin und Nordrhein-Westfalen durchsucht, wie der „Spiegel“ am Freitag zuerst berichtete. Die genauen Orte nannte die Anklagebehörde nicht. „Wir setzen alles daran, dieser Szene keinen Fußbreit Raum zu lassen“, betonte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD).

Durchsuchungen gab es nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums am Mittwoch in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Berlin. In Niedersachsen ging es den Angaben zufolge um das Gebiet der Polizeidirektionen Lüneburg und Hannover, in Nordrhein-Westfalen nach einem Bericht der „Lippischen Landes-Zeitung“ um Detmold. Im Einsatz waren nach Ministeriumsangaben fast 200 Polizeibeamte und Spezialkräfte unter Leitung des Landeskriminalamts Niedersachsen.