Nach Mindestlohn und Bürgergeld das dritte Großprojekt : Rentenpaket und Aktienrente werden erst nächstes Jahr vorgelegt

Berlin Arbeitsminister Heil wird das Rentenpaket II erst Anfang des kommenden Jahres vorlegen. Die Koalition will damit das Rentenniveau auch für die Zeit ab 2025 bei 48 Prozent des Durchschnittsgehalts stabilisieren. Zudem ist der Einstieg in die Aktienrente geplant.

Wie die Bundesregierung die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent des Durchschnittsverdiensts dauerhaft stabilisieren will, ist wegen der demografischen Entwicklung eine seit Jahren kontrovers diskutierte Frage. Die Zahl der Rentnerinnen und Rentner wird wegen der geburtenstarken Babyboomer-Generation, die in Kürze in Rente geht, in den kommenen Jahren deutlich zunehmen. Dagegen wird die Zahl der Beitragszahler voraussichtlich abnehmen. Der Steuerzuschuss zur Finanzierung der Rentenkasse wird daher steigen. Die Ampel will zudem die Selbstständigen in die Rentenversicherung zwingen. Dies werde allerdings noch nicht Bestandteil des Rentenpakets sein, hieß es in den Kreisen.