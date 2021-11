Trotz Corona-Krise und Demografie : Kräftige Rentenerhöhungen, gute Finanzlage – Rentenkasse sieht keinen Grund für eine Rentenreform

Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund. Foto: imago/Thomas Trutschel

Berlin Gute Nachrichten für Rentnerinnen und Rentner: Ihre Altersbezüge können Mitte 2022 um gut fünf Prozent angehoben werden. Sie sei gut durch die Corona-Krise gekommen, sagt die Rentenversicherung. Auch in den kommenden Jahren schätzt sie ihre Finanzlage als so gut ein, dass eine Rentenreform trotz der alternden Gesellschaft vorerst gar nicht nötig sei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Höning und Birgit Marschall

Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können auf eine kräftige Anhebung ihrer Altersbezüge im kommenden Jahr hoffen. Die Renten könnten im Westen um 5,2 Prozent und um 5,9 Prozent im Osten steigen, wie aus einer Übersicht zum Rentenversicherungsbericht hervorgeht. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) bestätigte am Mittwoch diese Schätzung, betonte aber, dass die genauen Zahlen erst im März festgelegt würden. Die tatsächliche Rentenanpassung könne wegen der noch unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung um einen Prozentpunkt oder sogar mehr von der Schätzung abweichen.

Die derzeitige Chefin des Bundesvorstands der selbst verwalteten Rentenversicherung, das Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Anja Piel, bezeichnete die aktuelle Lage der Rentenfinanzen trotz der Corona-Pandemie als „durchaus gut“. Der Beitragssatz liege mit 18,6 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit 1994 und werde nach der aktuellen Projektion der Rentenkasse auch noch bis 2023 beibehalten werden können. Erst danach werde der Beitrag aus demografischen Gründen 2024 auf 19,5 Prozent und 2025 auf 19,7 Prozent ansteigen müssen. Die bis 2025 gesetzlich festgelegte Haltelinie von 20 Prozent werde damit unterschritten.

Auch beim Rentenniveau werde die Haltelinie von 48 Prozent bis 2025 unterschritten. Erst von 2028 an prognostiziert die Rentenversicherung ein Absinken dieser Größe unter die 48-Prozent-Marke. Es wird der Prognose zufolge aus demografischen Gründen bis 2035 auf 45,7 Prozent abnehmen. Eine Rentenreform in der neuen Legislaturperiode zur Stabilisierung der Rentenversicherung sei unnötig, sagte die frühere Grünen-Politikerin Piel. Sie sehe etwa für eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters ohnehin keine gesellschaftliche Mehrheit. SPD, Grüne und FDP strebten dies in ihren Koalitionsverhandlungen auch nicht an.

Die kräftige Rentenanpassung 2022 sei auf drei Faktoren zurückzuführen: Die Zahl der beitragspflichtigen Beschäftigten und die Durchschnittslöhne seien 2021 gestiegen und die Einnahmen der Rentenkasse hätten sich 2020 besser entwickelt als die Löhne. Deshalb sei 2022 die kräftige Anpassung der Renten um rund fünf Prozent möglich, so Piel.

Wäre allerdings der so genannte Nachholfaktor noch in Kraft, der den Anstieg der Renten aus demografischen Gründen dämpfen sollte, würde die Rentenerhöhung im kommenden Jahr deutlich geringer ausfallen. „Dann würde die Rentenerhöhung 2022 nur halb so hoch ausfallen“, sagte Alexander Gunkel, Vorstand der Rentenversicherung. Statt der vom Rentenversicherungsbericht erwarteten 5,2 Prozent würde die Rente im Westen dann nur um 2,6 Prozent steigen.

2020 hätten die Renten im Westen eigentlich sinken müssen, das aber hatte die von der Bundesregierung in der Corona-Krise ausgesprochene Rentengarantie verhindert. Der lange geltende Nachholfaktor würde dafür sorgen, dass die ausgefallenen Rentenkürzungen in späteren Jahren mit Rentenerhöhungen nachgeholt werden. Konkret würde die Rentenerhöhung so lange halbiert werden, bis die ausgefallenen Rentenkürzung „im Sack“ ist. Doch diesen Mechanismus hatte die große Koalition ausgesetzt. Deshalb gibt es nun mehr Rente, als eigentlich vorgesehen.

Die FDP will dem Ruf der Wirtschaft folgen und drängt in den Ampel-Verhandlungen mit SPD und Grünen auf die Wiedereinführung des Nachholfaktors. Grüne und SPD wollen das aber nicht. „Wir werden sehen, was bei der Ampel herauskommt“, sagte Gunkel. Der Münchner Rentenexperte Axel Börsch-Supan bezeichnete die kräftige Rentenanpassung um fünf Prozent, die voraussichtlich auch 2023 wiederholt werden dürfte, als „absurd“ angesichts der wachsenden Zahl der Rentnerinnen und Rentner bei gleichzeitig abnehmender Zahl der Beitragszahler. DGB-Vize Piel hielt dagegen: Die Rentner würden in künftigen Jahren auch wieder Nullrunden erfahren.

Sie widersprach auch Warnungen vor einem ständig wachsenden Bundeszuschuss aus Steuermitteln in die Rentenkasse. Der Zuschuss werde zwar nominal steigen müssen, sein Anteil an den Gesamteinnahmen der Rentenversicherung werde jedoch weiterhin konstant bei etwa einem Viertel liegen. „Dass die Alterssicherung bei einer alternden Bevölkerung teurer wird, ist eine Binsenweisheit“, sagte Piel, die im DRV-Vorstand die Arbeitnehmerseite vertritt. Sie wies allerdings darauf hin, dass die Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung spätestens ab 2026 auf das gesetzlich vorgeschriebene Mindestniveau von 0,2 Monatsausgaben sinken werde. Dann könne es zu Liquiditätsengpässen kommen, die der Bund ausgleichen müsste, warnte Piel.

Stark angestiegen sind in den vergangenen Jahren die freiwillig eingezahlten Beiträge von Versicherten, die vorzeitig in Rente gehen möchten und die dadurch drohenden Abschläge durch die Einzahlungen verhindern wollen. Sie stiegen 2020 gegenüber 2015 um das 18-Fache auf 1,2 Milliarden Euro an.