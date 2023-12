Gesetzentwurf soll Anfang 2024 kommen Habeck gibt Widerstand auf – das Rentenpaket II kommt

Berlin · Gleich zum Auftakt des nächsten Jahres will SPD-Sozialminister Hubertus Heil das Gesetz auf den Weg bringen. Was sich in der Rente ändern wird.

21.12.2023 , 13:09 Uhr

Zwei Senioren sitzen entspannt auf einer Bank (Symbolbild) Foto: dpa/Stephan Scheuer

Von Birgit Marschall