Zugausfälle und Verspätungen Bahn musste Kunden mit Rekordsumme entschädigen

Bei seiner Bilanzpressekonferenz in der vergangenen Woche hatte Bahnchef Richard Lutz erhebliche Probleme bei der Pünktlichkeit eingeräumt. Sie sank im Fernverkehr von 75,2 Prozent im Jahr 2021 auf nur noch 65,2 Prozent. „Qualität und Pünktlichkeit waren 2022 nicht akzeptabel, da gibt es auch gar nichts drumherum zu reden“, sagte Lutz. 2023 soll die Pünktlichkeit wieder auf über 70 Prozent steigen und sich dann in den kommenden Jahren „sukzessive“ verbessern. Ob das gelingen wird, ist offen - in diesem Jahr will das Unternehmen vor allem Umleitungsstrecken „ertüchtigen“, 2024 beginnt dann die umfangreiche Generalsanierung der wichtigsten Korridore.