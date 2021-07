Urlaub in Pandemiezeiten : Reiseregeln gelockert, Delta grassiert: Hitzige Debatte um Erleichterungen entbrannt

Die besonders strengen Reisebeschränkungen für Portugal, Großbritannien und Nordirland, Russland, Indien und Nepal wurden an diesem Mittwoch wieder gelockert. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Die Delta-Variante sorgt in vielen Ländern für hohe Inzidenzen. Dennoch hat Deutschland seine Einreisebeschränkungen für fünf dieser Staaten gelockert. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung verweist auf die Bewegungsfreiheit. Zugleich wird weiterhin Vorsicht angemahnt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kerstin Münstermann und Jana Wolf

Trotz der starken Ausbreitung der Delta-Virusvariante hat der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), die Lockerungen der Reisebeschränkungen als notwendigen Schritt im Sinne der Freiheitsrechte dargestellt. „Ich begrüße, dass die Regelungen endlich zugunsten des Reiseverkehrs neu bewertet werden. Insbesondere sind drastische Eingriffe in die Bewegungsfreiheit bei Geimpften nicht darstellbar“, sagte Bareiß. Reisen und Sicherheit würden sich auch unter Pandemiebedingungen nicht ausschließen. Geimpfte dürften „schnellstmöglich“ nicht mehr in ihren grundlegenden Freiheiten eingeschränkt werden dürfen, so der CDU-Politiker.

Am Mittwoch wurden die Beschränkungen für die Einreise aus Portugal, Großbritannien und Nordirland, Russland, Indien und Nepal gelockert. Die Sieben-Tage-Inzidenzen in den Ländern liegen teilweise sehr hoch: in Großbritannien aktuell bei über 270, in Portugal bei über 150, in Russland bei über 110. Mit der Herabstufung dieser Länder vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet entfällt das generelle Beförderungsverbot. Die Quarantänepflicht wird verkürzt, zudem können sich Reiserückkehrer freitesten. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Quarantänepflicht ganz.

Mit der Einstufung eines Landes als Virusvariantengebiet soll verhindert werden, dass dort auftretende Varianten nach Deutschland eingeschleppt werden. Nachdem Delta auch hierzulande auf dem Vormarsch ist, entfällt dieser Grund für die harten Einreisebeschränkungen. Vor einer Woche hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Anteil der Infektion im Ausland auf insgesamt zwei Prozent aller Infektionen beziffert. Diese Zahl sei nach wie vor aktuell, sagte Spahns Sprecher am Mittwoch.

Trotz seines Plädoyers für eine Rückkehr zu allen Freiheiten für Geimpfte sprach sich der Tourimusbeauftragte Bareiß gegen eine Aufhebung aller Corona-Maßnahmen aus. „Hygiene- und Testkonzepte - beispielsweise im ÖPNV oder beim Reisen - sind vergleichsweise geringe Eingriffe und können helfen, das Infektionsgeschehen in einer Übergangsphase verlässlich zu beobachten und Vertrauen zu schaffen“, sagte Bareiß. Ähnlich äußerte sich Gesundheitsminister Spahn am Mittwoch: „Die Maske im Innenraum, insbesondere wenn mehrere in einem Innenraum sind im Herbst und Winter, die wird es auch wieder brauchen, das ist sehr klar.“ Damit positionierten sich beide CDU-Politiker gegen Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), der zuvor für eine baldige Aufhebung aller Einschränkungen plädiert hatte, sobald alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot bekommen haben.