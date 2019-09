Vor Kandidaturkür : Rehlinger: SPD muss mutiger werden

Saarbrücken Die SPD muss nach Ansicht der saarländischen Parteivorsitzenden Anke Rehlinger „deutlicher und mutiger“ werden. „Daran müssen wir konsequent arbeiten“, sagte sie am Wochenende. Am Mittwoch geht in Saarbrücken die erste von 23 Regionalkonferenzen mit den Kandidaten für die Wahl des neuen SPD-Parteivorsitzes über die Bühne.