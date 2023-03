Regionalkonferenz in Mecklenburg-Vorpommern Die CDU auf der Suche nach sich selbst

Der CDU-Vorsitzende steht auch in Linstow im Mittelpunkt der Veranstaltung: Der Mann, der die CDU „aus dem Tal der Tränen geführt hat“, wie Czaja ihn lobt. Unter großem Applaus betritt Merz schließlich die Bühne. Sein Ton ist rau – gesundheitsbedingt. Doch auch seine Worte sind kritisch: „Das Wahlergebnis vom September 2021 ist doch nicht zustande gekommen, weil die anderen so gut waren, sondern weil wir nicht mehr gut genug waren.“ Umso zuversichtlicher blickt er in die Zukunft der Partei mit einem christlichen Menschenbild als Fundament, welches die CDU von anderen Parteien unterscheide. Merz will das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 daher auch nicht gegen die Bevölkerung, sondern mit den Menschen erreichen. Anstatt mit Verboten, Regulierungen und ständig neuen Gesetzen über die Köpfe der Menschen hinweg zu regieren, wie Merz es der aktuellen Regierung vorwirft, will er alle Chancen für technologische Lösungen ausschöpfen. So könne das Ziel der Klimaneutralität sogar noch vor 2045 erreicht werden, erklärt der Unionsfraktionschef zuversichtlich.