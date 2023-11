Regierungsbefragung von Lauterbach und Pistorius im Bundestag Nachbohren zu Cannabis-Konsum und Munitionsfabriken

Der Verteidigungsminister präzisierte bei der Regierungsbefragung seine bisherigen Angaben zum bevorstehenden Abzug der Bundeswehr aus dem westafrikanischen Mali. Demnach will Pistorius den vor etwa zehn Jahren begonnenen Einsatz bis Mitte Dezember beendet haben. Dann werde es für die letzten nach Deutschland zurückkehrenden Soldaten auch einen Rückkehrerappell geben, sagte der Verteidigungsminister. In Mali werde es „brisanter, die Stimmung wird volatiler, es wird gefährlicher, bislang aber nicht gerichtet gegen unser Kontingent oder die Soldatinnen und Soldaten.“ Auf die Frage des AfD-Verteidigungspolitikers Rüdiger Lucassen, was der 4,3 Milliarden Euro teure Einsatz, bei dem auch drei deutsche Soldaten ihr Leben verloren haben, gebracht habe, sagte Pistorius: „Was wäre in Mali passiert, wenn wir niemals da gewesen wären? Das ist schwer zu beantworten. Auf jeden Fall hatten wir einen beruhigenden, einen politischen, einen die Verbindungen verstärkenden Einfluss auf die Situation in Mali.“