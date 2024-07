US-Raketen in Deutschland Regierung zu Putin-Drohung: Lassen uns nicht einschüchtern

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Wochenende eine Reaktion darauf angedroht. Mit den Raketen, die in der Perspektive auch mit nuklearen Sprengköpfen ausgerüstet werden könnten, gerieten wichtige Ziele in Russland in Reichweite. Staatliche, militärische Objekte und wichtige Industrieanlagen könnten so binnen zehn Minuten getroffen werden. Darauf werde Russland „spiegelgerecht“ antworten. Auch russische Kriegsschiffe könnten demnach mit Raketen als Antwort ausgestattet werden.