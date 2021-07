Kommission zur Einheit : Regierung will keine Deutschlandflaggen an Schüler verteilen

Regierung will keine Deutschlandflaggen an Schüler verteilen

Die Bundesregierung will keine Deutschlandlagfgen an Schüler verteilen. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Berlin Grundgesetz ja, Deutschlandflagge nein: Die Bundesregierung hat sich zu Empfehlungen der Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“ positioniert - und verweist auch auf die Länder.

In einer Stellungnahme der Bundesregierung, die das Kabinett am Mittwoch verabschiedete, heißt es dazu: „Die Aushändigung einer hochwertigen Ausgabe des Grundgesetzes in den Farben der Nationalflagge an jede Schülerin und jeden Schüler wird - vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel in Höhe von

800.000 Euro - befürwortet. Von der gesonderten Aushändigung der Nationalflagge am Ende der Schullaufbahn wird dagegen abgeraten.“