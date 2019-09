Einsatz in drei Bundesländern : Razzien im Norden: Verdacht auf Terrorfinanzierung

Flensburg Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch 16 Objekte in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung durchsucht.

Bei den Durchsuchungen wurden Stahlmann-Liebelt zufolge größere Bargeldbeträge gefunden. Was die Ermittler noch alles sicherstellen, konnte sie zunächst nicht sagen. In Hamburg wurde ein Haus im Stadtteil Eimsbüttel durchsucht. Dabei sei ein Mann von Polizisten abgeführt worden. Nach NDR-Informationen soll es in Schleswig-Holstein auch in Stockelsdorf und im Flensburger Raum Razzien gegeben haben.