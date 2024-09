400 Polizeikräfte im Einsatz Razzien gegen Schleuserkriminalität im Südwesten

Bei einer Razzia in Mannheim und in der Nähe von Karlsruhe und Worms ist die Polizei am frühen Morgen gegen Schleuserkriminalität vorgegangen. Insgesamt 24 Objekte werden durchsucht, darunter Firmen und Wohnungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Vier Haftbefehle seien bereits vollstreckt worden. Insgesamt seien über 400 Kräfte im Einsatz.