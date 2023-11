Kriminalität Razzia wegen antisemitischer Straftaten in Bayern

Die bayerischen Strafverfolger sind am Dienstag mit Razzien in zehn Städten und Landkreisen gegen mutmaßliche Antisemiten vorgegangen. Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten am Morgen die Wohnungen und Räumlichkeiten von insgesamt 17 Beschuldigten, die Judenhass verbreitet haben sollen.