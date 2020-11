„Regeln beachten“ : Ramelow mahnt Protestierende im Hotspot Hildburghausen

Erfurt Der Landkreis Hildburghausen in Thüringen gilt derzeit als Deutschlands schwierigster Corona-Hotspot. Dennoch protestieren am Abend Hunderte gegen strengere Infektionsschutzregeln - sehr zum Ärger von Ministerpräsident Ramelow.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat an die Menschen im stark von Corona betroffenen Landkreis Hildburghausen appelliert, sich an die neuen Infektionsschutzregeln zu halten.

Er habe aber Bilder gesehen, die zeigten, dass sich mehrere hundert Menschen auf dem Marktplatz versammelt hätten. Diese Menschen hätten damit das Signal gegeben, dass sie das Infektionsgeschehen in ihrem Kreis nicht interessiere. „Sie sind zwar in dem Landkreis, in dem die höchste Infektionsrate in ganz Deutschland ist, aber sie signalisieren, dass sie die Maßnahmen zur Unterbindung der Infektionen wohl eher ablehnen“, sagte Ramelow.