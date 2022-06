Verbraucher : Ramelow: Gezielt Menschen mit geringem Einkommen entlasten

Berlin In der Frage, wie die Menschen angesichts hoher Energiepreise entlastet werden sollen, scheiden sich die parteipolitischen Geister. Linken-Politiker Bodo Ramelow warnt vor dem Gießkannen-Prinzip.

„Wir sollten nicht wieder mit der Gießkanne über die ganze Gesellschaft gehen“, sagte er dem „Tagesspiegel“. „Diejenigen, die jetzt am meisten durch die hohen Energiepreise gebeutelt sind, die also prozentual den höchsten Nettoverlust haben, brauchen viel mehr Hilfe.“ Die Vorschläge von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zum Klimageld gingen in die richtige Richtung, sagte Ramelow. „Aber die FDP wird auch das wohl ausbremsen wollen.“