Kriminalität RAF-Fall bei „Aktenzeichen XY“: Appell an Unterstützer

In der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ hat die Staatsanwaltschaft Verden Hinweise zu früheren Terroristen der Roten Armee Fraktion (RAF) erbeten. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Koray Freudenberg, appellierte auch an Unterstützer der Beschuldigten, mit der Staatsanwaltschaft in Kontakt zu treten. „Wir können von Glück sprechen, dass bisher niemand getötet wurde“, sagte Freudenberg.