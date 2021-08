Demonstrationen : Querdenker - vom Protest zum Verbot?

Protest trotz Demonstrationsverbotes. Gegner der Corona-Maßnahmen am Sonntag in Berlin. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Über 500 Ermittlungsverfahren laufen seit dem Protest der Querdenker am Wochenende in Berlin. Auch das ist ein Zeichen ihrer zunehmenden Radikalisierung, die sich auch in Meldungen über Pöbeleien, Handgreiflichkeiten und Mordaufrufe niederschlägt. Schon wird über Vereinsverbote nachgedacht.

Nach dem turbulenten Wochenende in der Hauptstadt, als sich Tausende von Gegnern der Corona-Maßnahmen über Versammlungsverbote und Vorgaben hinwegsetzten, ist sich Berlins Innensenator Andreas Geisel sicher: „Corona ist nur eine Chiffre.“ Das habe sich auch bei der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW gezeigt. Proteste gegen einzelne staatliche Maßnahmen würden von Verfassungsfeinden benutzt, „um ihre Verachtung für die parlamentarische Demokratie und ihre Repräsentanten zu propagieren“, sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. Bevor man über etwaige Verbote spreche, sollten erst einmal die Informationen abgewartet und bewertet werden, die der Verfassungsschutz gewinne, nachdem Teile der Corona-Leugnerbewegung zum Verdachtsfall erklärt wurden.

Die Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses, Andrea Lindholz (CSU), erinnert daran, dass bei den gewalttätigen Demonstrationen der Querdenker am Wochenende 60 Polizisten zum Teil schwer verletzt und Gerichtsurteile bewusst missachtet worden seien. „Das Auftreten vieler Demonstranten hatte mit Meinungsfreiheit nicht mehr viel zu tun, dafür aber umso mehr mit kruden Umsturzfantasien“, stellt die CSU-Politikerin fest. „Jeder, der dort mitmarschiert, sollte genau prüfen, ob er oder sie wirklich diesen gewalttätigen und hetzenden Mob unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung vorzieht“, erklärt Lindholz. Weil es nicht vollständig gelungen sei, die Regeln des Rechtsstaates konsequent durchzusetzen, werde es auch einige gerichtliche Nachspiele geben.

„Vereinsverbote sind dabei nur eines von vielen Instrumenten, die unser Rechtsstaat einsetzen kann“, unterstreicht die Innen-Expertin. Vor einem solchen Verbot stünden gerichtsfeste Beweise. „Letztendlich hilft ein Verbot nur, wenn man die kruden Ideologien dahinter entkräftet, möglichst viele Menschen zurück in den demokratischen Diskurs holt und so das Übel bei der Wurzel packt,“ gibt Lindholz zu bedenken.

Auch der Unions-Innenexperte Mathias Middelberg rät zur Vorsicht. „Nach eineinhalb Jahren Corona in Deutschland mit über 91.600 Todesfällen ist ein robustes Vorgehen des Staates gegenüber Corona-Leugnern angezeigt“, sagt der CDU-Politiker. Zurecht würden Teile der Querdenken-Szene vom Verfassungsschutz bundesweit beobachtet. „Natürlich kann eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz in einem Vereinsverbot enden, wenn eine bestimmte Personengruppe über längere Zeit strafrechts- oder verfassungswidrig handelt oder dies bezweckt“, erläutert Middelberg. Ein Verbot mache aber nur Sinn, wenn die Beweislage hieb- und stichfest sei. „Außerdem könnte ein Verbot einzelner Gruppierungen die Querdenker-Bewegung insgesamt zusätzlich mobilisieren“, meint Middelberg.

Ähnlich argumentiert FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle. Zwar müsse auch nach seiner Meinung der Bundesinnenminister ein Vereinsverbot sorgfältig prüfen, wenn sich die Querdenker-Gruppierung immer mehr auf die Begehung von Straftaten bei Demonstrationen konzentriere. Schließlich hätten die Bilder aus Berlin erneut gezeigt, welches Gewaltpotenzial die Querdenker-Bewegung hat. Zweck der Aktionen sei es ganz klar gewesen, sich über das Versammlungsverbot hinwegzusetzen und den Konflikt mit der Polizei zu suchen. „Es muss aber klar sein, dass es nicht darum geht, Kritik an den Corona-Maßnahmen zu unterdrücken, sondern systematisch im Versammlungsumfeld begangene Straftaten zu unterbinden“, lautet seine Empfehlung zu einem Verbotsverfahren. „Keinesfalls darf man das Märtyrer-Gehabe der Gruppierung durch ein übereiltes und unüberlegtes Vereinsverbot weiter befeuern“, stellt Kuhle heraus.

Ausgesprochen skeptisch sieht Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic die Verbotsdebatte. „Ein Vereinsverbot würde vermutlich nur geringe Konsequenzen für die Bewegung mit sich bringen, da längst nicht alle Demonstrierenden und in Netzwerken organisierte Personen formell Vereinsmitglieder sind“, erläutert Mihalic. Sie verweist auf das Verbot von Combat 18 und das Betätigungsverbot der Hisbollah in Deutschland und erkennt als Folge, „dass längst nicht alle beteiligten Personen von den Maßnahmen betroffen sind und rechtsextreme und antisemitische Aktivitäten weiter stattfinden“. Wichtiger seien daher bessere Analysen, kenntnisreichere Beobachtung der Querdenken-Bewegung sowie „gezielte Bildungsoffensiven gegen Desinformation und Verschwörungsideologien“.

NRW-Innenminister Herbert Reul zieht aus einem Sonderbericht seines Hauses zur Querdenker-Szene die Erkenntnis: „Viele Anhänger nutzen die Pandemie nur als Aufhänger, und dieser kann jederzeit wechseln.“ Er setze daher darauf, die Menschen weiter aufzukären und zu sensibilisieren, damit sie den kruden Verschwörungsmythen nicht auf den Leim gingen. „Und wir müssen die Anhänger der Querdenken-Bewegung, die sich noch nicht komplett aus der Mitte der Gesellschaft verabschiedet haben, mit Argumenten überzeugen, Demokratie und Rechtsstaat nicht aufzugeben“, lautet Reuls Appell.