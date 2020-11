Leipzig : „Querdenken“-Demo nach zahlreichen Verstößen aufgelöst

Leipzig 20.000 Teilnehmer folgten dem Aufruf zur „Querdenken“-Demo und fast keiner von ihnen hielt sich an die Corona-Regeln. Die Stadt Leipzig löst die Veranstaltung schließlich auf. Die Veranstalter kündigen an, dagegen zu klagen.

Die nach Polizeiangaben 20.000 Teilnehmer hatten sich zuvor größtenteils weder an die Maskenpflicht noch an den Mindestabstand gehalten. Polizei und Veranstalter forderten die Demonstranten am Samstagnachmittag auf, den Augustusplatz in der Leipziger Innenstadt zu räumen. „Wir werden jetzt die Bühne verlassen, die Versammlung ist aufgelöst“, sagten die Organisatoren der Kundgebung gegen die Corona-Politik. „Verhaltet euch bitte friedlich.“