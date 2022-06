Rauschmittel : Psychotherapeuten für teureren Alkohol und freies Cannabis

Berlin Bier, Schnaps und Wein sollen nach Ansicht von Deutschlands Psychotherapeuten auf lizenzierte Geschäfte beschränkt werden - und teurer werden. Gegenüber Cannabis fordern sie einen liberalen Kurs.

Beides sollte zudem wie alle anderen legalen Rauschmittel nur noch in lizenzierten Geschäften abgegeben werden dürfen, so die Bundespsychotherapeutenkammer in einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Stellungnahme.