Psychatrische Versorgung in Deutschland Kassen dringen auf mehr ambulante Behandlung

Eine moderne psychiatrische Versorgung müsse den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Die Kassen verstehen darunter unterschiedliche Versorgungsformen – voll- und teilstationär, ambulant, oder ambulant aufsuchend. Diese wurden in Modellvorhaben jahrelang erprobt. Das Fazit: Vollstationäre Belegungstage gingen zurück und die teilstationären oder ambulanten Behandlungsangebote wirkten sich positiv auf den Krankheitsverlauf der Betroffenen aus. Diese Ergebnisse zeigten,so der Verband, dass eine schrittweise und zielgerichtete Umstrukturierung in einem Zeitraum von fünf bis zu zehn Jahren zahlreiche Betten in den psychiatrischen Krankenhäusern überflüssig machte. „So könnten Erkrankte bedarfsgerecht professionell versorgt und das Krankenhauspersonal besser eingesetzt werden. Deutschland könnte so endlich die im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hohe Hospitalisierungsrate abbauen“, betont Stoff- Ahnis.