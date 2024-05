Kriminalität Prozess wegen Verkauf von Drohnen-Bauteilen an Russland

Zu den Vorwürfen der Bundesanwaltschaft äußerte sich der 59-Jährige am ersten Prozesstag nicht. In einem Statement zu seinem persönlichen Werdegang betonte er jedoch, er habe sich seit vielen Jahren für den Frieden eingesetzt. „Ich bin gegen den Krieg und will mich an diesem Wahnsinn nicht beteiligen“, sagte er. Er stehe weder auf der einen noch auf der anderen Seite. „Ich möchte, dass die Länder in gegenseitigem Frieden leben.“