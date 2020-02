Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht : Seehofer droht eine Niederlage gegen die AfD

Karlsruhe Das Verfassungsgericht muss über eine Äußerung des Ministers urteilen.

Die Hauptperson fehlt. Als das Bundesverfassungsgericht am Dienstag über eine Klage der AfD gegen Horst Seehofer (CSU) verhandelt (Az. 2 BvE 1/19), lässt sich der Bundesinnenminister durch seinen Parlamentarischen Staatssekretär Günter Krings vertreten. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Fest steht: Für den Minister sieht es nicht allzu gut aus. Ihm könnte eine Äußerung vom September 2018 zum Verhängnis werden.

Die fällt in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Am Tag der Veröffentlichung stellt das Ministerium das Gespräch auch auf seine Homepage. Dabei geht es unter anderem auch um die rechtspopulistische AfD. Die Republik steht damals unter dem Eindruck der rechten Aufmärsche von Chemnitz. Bei einem Konzert gegen Rassismus ist die Linkspunkband Feine Sahne Fischfilet aufgetreten, die auch Gewalt gegen Polizisten besingt. Die AfD wirft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier deshalb vor, „für eine linksradikale Großveranstaltung“ geworben zu haben. Kurz vor dem Interview mit Seehofer hat sie versucht, den Haushalt des Bundespräsidenten im Bundestag diskutieren zu lassen. „Das ist für unseren Staat hochgefährlich“, sagt Seehofer dazu. Man könne nicht „wie auf dem Jahrmarkt den Bundespräsidenten abkanzeln“. „Das ist staatszersetzend.“ Und: „Die stellen sich gegen diesen Staat. Da können sie tausend Mal sagen, sie sind Demokraten.“

Eine skandalöse Äußerung, findet die AfD – und klagt in Karlsruhe. Fraktionschef Alexander Gauland: „Wenn ich auf der Internetseite eines Ministeriums etwas veröffentliche, dann sieht es so aus, als ob es die staatliche Amtsautorität ist und dass die Beschimpfung der AfD dann sozusagen schon Teil des Staates ist. Und genau das geht nicht.“

Aber wo verläuft die rote Linie? Das Verfassungsgericht hat dazu in jüngerer Zeit mehrere Urteile gesprochen. So zum Beispiel zu einer Äußerung von Joachim Gauck im Bundestagswahlkampf 2013. Damals diskutierte der Bundespräsident mit Berliner Berufsschülern über Proteste gegen ein Flüchtlingsheim und nannt die Anhänger der rechtsextremen NPD „Spinner“. Geht das? Ja. Denn der Bundespräsident, der als Repräsentant von Staat und Volk über dem Parteien-Wettbewerb steht, ist in Amtsführung und Wortwahl sehr frei.