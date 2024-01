Hunderttausende demostrieren Proteste erhöhen Druck im Kampf gegen Rechtsextremismus

In Deutschland finden die Massenproteste großen Zuspruch bei den demokratischen Parteien und auch innerhalb der Bundesregierung. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat seine Teilnahme an einer Demonstration am Samstag in Osnabrück angekündigt. Zuvor hatten sich bereits Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und andere Regierungsmitglieder den Protesten angeschlossen. Dabei wird bei den Demonstrationen häufig auch die Politik der Ampel-Regierung und deren Anteil am Erstarken der in Teilen gesichert rechtsextremen AfD kritisiert. Der Druck auf die Bundesregierung nimmt zu, ihren Kampf gegen Rechtsextremismus weiter zu verstärken. So lässt sich auch erklären, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) einen Fokus darauf richten will, persönliche und finanzielle Verbindungen in rechtsextremen Netzwerken aufzudecken. Dabei ist in erster Linie der Verfassungsschutz gefragt, der seine Ressourcen und Fähigkeiten für Finanzermittlungen laut Faeser bereits stark ausgebaut habe.