Trotz Demo-Verots Krawalle mit Böllern und Steinen in Berlin bei Pro-Palästina Protest

Nach dem versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin-Mitte gab es an mehreren Stellen in der Stadt am Mittwochabend auch Solidaritätsaktionen mit Jüdinnen und Juden. Bischof Christian Stäblein von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz besuchte am Abend einen Synagogengottesdienst in der Oranienburger Straße. Vor der in der Nacht zu Mittwoch angegriffenen Synagoge in der Brunnenstraße gab es eine Mahnwache.