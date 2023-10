Terror in Israel Pro-Palästina-Jubel befeuert innenpolitische Debatte

Islamische Organisationen in Deutschland hielten sich mit Positionierungen bislang eher zurück. Der Koordinationsrat der Muslime (KRM) verurteilte am Sonntag lediglich in einer schriftlichen Mitteilung „die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung“. Appelliert wurde darin „an alle Parteien, der Gewalt ein Ende zu setzen“. Angesichts des Konflikts im Nahen Osten dürften „jüdische und muslimische Gotteshäuser und Einrichtungen in Deutschland nicht zur Projektionsfläche dieser gewalttätigen Auseinandersetzung“ werden, hieß es in der KRM-Mitteilung.