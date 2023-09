Stiftung Pro Asyl: „Menschenrechte keine Selbstverständlichkeit mehr“

Die Ehrung sei ein Zeichen der Solidarität mit Opfern rechter Gewalt und eine Unterstützung der demokratischen Zivilgesellschaft, hieß es bei der Vorstellung der Preisträger. Dies gelte besonders in einer Zeit, in der in Deutschland täglich Menschen aus rassistischen, rechten, antisemitischen und vermehrt auch aus trans- und queerfeindlichen Motiven angegriffen würden.