Fragen und Antworten : Priorisierung beschlossen: Das müssen Sie jetzt über PCR-Tests wissen

Die Labore sind durch die hohen Infektionszahlen am Rande ihrer Belastbarkeit. Hier stellt eine Labor-Mitarbeiterin einen Träger mit Corona-Proben in einen Automaten für einen PCR-Test. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf PCR-Tests sollen nur noch auf bestimmte Gruppen konzentriert werden, um die Überlastung der Labore zu verhindern. Wer jetzt noch Anspruch auf die Tests hat und was die Menschen machen müssen, die ihn nicht mehr haben.

Der Anstieg der Infektionszahlen bringt bundesweit die Labore ans Limit, die PCR-Tests durchführen. Die Zahl der Tests war zuletzt um 40 Prozent gestiegen. Nun soll priorisiert werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll Näheres in einer neuen Testverordnung regeln.

Die PCR-Tests sollen konzentriert werden „auf vulnerable Gruppen und Beschäftigte, die diese betreuen und behandeln“, wie es im Beschluss heißt. Der nennt auch konkrete Gruppen: „Personal insbesondere in Krankenhäusern, in Praxen, in der Pflege, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und für Personen mit dem Risiko schwerer Krankheitsverläufe. Bei diesen soll der Verdacht auf eine Covid-19-Infektion weiterhin durch einen PCR-Test abgeklärt werden.“ Ebenso sollen PCR-Tests für Hochrisikopatienten eingesetzt werden, um eine frühzeitige Behandlung zu ermöglichen. Zu diesen zählt der Entwurf Ältere, immunsupprimierte und mehrfach kranke Patienten.