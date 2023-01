Wirtschaftliche Entwicklung : Der Alltag bleibt erstmal teuer

Meinung Berlin Die Explosion der Energiepreise und höhere Nahrungsmittelkosten haben die Inflation in Deutschland 2022 auf den höchsten Stand seit mehr als 70 Jahren getrieben. Doch der Preisanstieg verliert an Tempo. Warum es für eine Entwarnung zu früh ist - und es dennoch Licht am Ende des Tunnels gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kerstin Münstermann

Gibt es ein Licht am Ende des Tunnels? Die Preissteigerung, die Deutschland 2022 in Atem gehalten hat, ist eine der höchsten der Bundesrepublik seit mehr als 70 Jahren. Allerdings - und das ist die vergleichsweise gute Nachricht - sank die Inflationsrate in Deutschland im Dezember gegenüber dem Vormonat deutlich. Ist also der Höhepunkt der Inflation erreicht? Unklar: Die Teuerung lag zum Jahresende immer noch bei 8,6 Prozent. Außerdem hatte der Staat im Dezember bereits in die Abschlagszahlungen für Gas und Fernwärme für Direktbezieher eingegriffen. Rechnet man Energie und Nahrungsmittel heraus, ist die Inflation sogar weiter leicht gestiegen. Der Alltag bleibt also teuer. Jeder, der in diesen Tagen ein Restaurant besucht, oder mit Shopping ins neue Jahr starten will, merkt das an seinem Geldbeutel.