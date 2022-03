Diesel und Benzin auf Rekordniveau : Extrem steigende Spritpreise: ADAC rät zum Tanken zu bestimmten Uhrzeiten

Foto: dpa/Wolfram Steinberg 12 Bilder So viel kosten Benzin und Diesel bei unseren europäischen Nachbarn

Analyse Berlin Die Preise an den Tankstellen erreichen neue Rekordwerte infolge des Ukraine-Krieges. Der ADAC rät deswegen gerade jetzt zum Tanken nur zu bestimmten Uhrzeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hagen Strauß

An der Tankstelle erleben Autofahrer schon die Auswirkungen des Ukraine-Krieges: Der Spritpreis hat bereits zu Wochenbeginn die Zwei-Euro-Marke übersprungen, eine neue Rekordhöhe. Und tanken wird noch teurer werden, befürchten Experten. Nun hat die Bundesregierung einen Teil der nationalen Ölreserve freigegeben, um den Markt etwas zu beruhigen. Darüber hinaus wird bereits überlegt, wie zusätzlich gegengesteuert werden könnte. Der ADAC rät, nur zu bestimmten Zeiten an der Zapfsäule zu halten.

Hauptursache für die derzeit stark steigenden Spritpreise seien die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Rohölnotierungen, so ADAC-Sprecher Alexander Schnaars gegenüber RP-Online. „Hinzu kommen auch zunehmende Sorgen um mögliche Lieferausfälle.“

Der Preis für den Liter Super E10 in Deutschland lag am Montag (14. März) bei durchschnittlich 2,22 Euro, am 28. Februar waren es noch 1,73 Euro. Diesel verteuerte sich seit vergangener Woche um 31 Cent auf 2,31 Euro - Ende Februar waren es noch 1,74 Euro. Zum Vergleich: Vor knapp zwei Jahren während des Corona bedingten Tiefpunkts der Öl- und Kraftstoffpreise kostete ein Liter E10 in Deutschland durchschnittlich 1,13 Euro und Diesel 1,03 Euro.

Der momentan starke Dollar verstärkt den Effekt der steigenden Ölpreise noch einmal, da Öl in Dollar gehandelt wird und deutsche Käufer in Euro bezahlen. Hinzu kommt, dass der Dieselpreis durch eine hohe Nachfrage nach dem ähnlichen Heizöl weiter angetrieben wird und Importeure die Einfuhr von Diesel aus Russland zurückfahren.

Lesen Sie auch Über zwei Euro an der Zapfsäule : Warum Diesel an der Tankstelle plötzlich mehr als Super kostet

Tanken morgens um 7 Uhr am teuersten, abends am günstigsten

Autofahrer sollten daher alle Möglichkeiten zum Sparen beim Tanken nutzen, so Schnaars. „Auswertungen zeigen, dass Benzin und Diesel morgens gegen sieben Uhr am meisten kosten, in den Abendstunden zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr am günstigsten sind. Wer dann tankt, kann im Schnitt bis zu sieben Cent je Liter sparen.“ Auch zwischen den gängigen Markentankstellen gebe es erhebliche Preisunterschiede. Sie würden rund sechs Cent je Liter betragen, erklärte der Experte.

Beim Wirtschaftsverbandes Fuels und Energie rechnet man ebenfalls mit höheren Belastungen. „Die Lage an den Märkten dürfte in nächster Zeit angespannt bleiben“, so ein Sprecher auf Nachfrage. Auch wenn die von der Internationalen Energieagentur ebenfalls beschlossene Freigabe von Ölreserven für „eine leichte Entspannung“ sorgen könnte.

Pendlerpauschale rückt in den Fokus

Angesichts der Preisentwicklung an den Tankstellen werden nun Forderungen laut, bei der Pendlerpauschale noch einmal nachzulegen. Unionsfraktionsvize Ulrich Lange (CSU) sagte unserer Redaktion, eine „dynamische Anpassung“ sei jetzt angebracht. „Das heißt eine Pendlerpauschale, die automatisch mit dem Spritpreis steigt und die Inflation ausgleicht“, so der Verkehrsexperte. Es sei jetzt wichtig, „dass unsere Autofahrer nicht alleine gelassen werden“.

Die Ampel-Regierung hatte kürzlich in ihrem Entlastungspaket eine Erhöhung der Pendlerpauschale für Fernpendler auf 38 Cent rückwirkend zum 1. Januar 2022 beschlossen. „Das reicht aber nicht“, ergänzte Lange. „Angebracht wäre auch eine Erhöhung der Pauschale ab dem ersten Kilometer.“ Eine Forderung, der sich der ADAC am Mittwoch anschloss angesichts „der stark gestiegenen Spritpreise und Arbeitswegkosten“. Die derzeitige Regelung sieht vor, dass die erhöhte Pauschale ab dem 21. Kilometer der einfachen Entfernung zum Arbeitsplatz zum Tragen kommt.

„Der Krieg treibt die Ölpreise“

Claudia Kemfert, Energieökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), warnte freilich davor, auf dieses Instrument zu setzen. „Die Erhöhung der Pendlerpauschale ist sozial ungerecht, weil insbesondere Bezieher höherer Einkommen bevorteilt werden." Die Regierung müsse stattdessen ein einkommensunabhängiges Mobilitätsgeld einführen, das für alle Haushalte entlastend wirke und nicht nur für viel fahrende Pendler. Außerdem müsse man „so schnell wie möglich weg kommen vom Öl“, durch eine schnellere Verbreitung der Elektromobilität und der Stärkung des Schienenverkehrs.

Wegen des Ukraine-Krieges steigen die Spritpreise weiter. Ein Ende scheint vorerst nicht in Sicht. Foto: dpa/Patrick Pleul