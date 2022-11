Angriffskrieg in der Ukraine : Precht räumt Fehlannahme ein: Ukraine stärker als gedacht

Angriffskrieg in der Ukraine

Düsseldorf Richard David Precht gehörte Ende Juni zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes mit der Forderung, den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen möglichst rasch zu beenden. Jetzt spricht er von einer „Fehlannahme“.

„Die Ukraine in eine Position der Stärke zu bringen, ist viel besser geglückt, als nahezu alle Beobachter, auch ich, zu hoffen gewagt haben“, sagte Precht am Montagabend beim Ständeshaustreff der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf.