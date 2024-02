Werbung PR-Branche hilft Vereinen beim Kampf gegen Extremismus

Die 102-jährige Berlinerin Friedländer, Überlebende des KZ Theresienstadt, erklärte laut Mitteilung: „Ein friedliches Leben in Demokratie war nie selbstverständlich und wird es niemals sein.“ Sie unterstützt die neue Organisation C_SR (Creative Social Responsibility) der PR-Branche: „Lasst uns allen in Erinnerung rufen, was es bedeutet, Mensch zu sein.“