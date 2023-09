Debatte über Migration Polizeigewerkschaft lehnt stationäre Grenzkontrollen klar ab

Der politische Streit darüber, welche Instrumente zu einer wirksamen Begrenzung der Migration notwendig sind, hält derweil weiter an. Auch die Grünen halten zusätzliche Grenzkontrollen und ebenso die Ausgabe von Sachleistungen an Asylbewerber nicht für sinnvolle Maßnahmen. Die Verteilung von Sachleistungen sei rechtlich bereits erlaubt, sie werde aber wegen des damit verbundenen großen Arbeitsaufwands für die Kommunen kaum praktiziert, sagte Co-Parteichef Omid Nouripour am Montag in Berlin. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sprach sich am Wochenende für Abkommen mit den Herkunfts- und Transitländern aus. Dies würde bedeuten, „diesen Ländern auch etwas zu geben“, sagte Habeck am Samstag auf einem Grünen-Landesparteitag im schleswig-holsteinischen Neumünster. Es gehe darum, für Anreize zu sorgen, die durchreisenden Menschen zu halten, sagte Habeck. Die Grünen werden nicht nur aus der Opposition, sondern auch vom Koalitionspartner FDP in der Migrationsdebatte scharf kritisiert.