Etwa 17.000 Teilnehmer : Polizei will Berliner Anti-Corona-Demonstration auflösen

Polizei will Berliner Anti-Corona-Demonstration auflösen

Demonstrationszug auf der Friedrichstraße in Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin Rund 17.000 Menschen demonstrieren in der Hauptstadt gegen die Corona-Auflagen. In der Politik stößt das auf wenig Verständnis.

Die Polizei will die Kundgebung von Gegnern staatlicher Corona-Auflagen in Berlin auflösen. Die Veranstalter seien nicht in der Lage, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Entsprechende Maßnahmen würden vorbereitet.