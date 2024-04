Nahost Polizei mit Großaufgebot bei „Palästina-Kongress“ in Berlin

Die propalästinensische Veranstaltung unter dem Motto „Wir klagen an“ sollte am Freitag beginnen und bis Sonntag gehen. Sie soll in Berlin-Tempelhof in der Germaniastraße stattfinden. Das kündigten die Veranstalter am Vormittag auf ihrer Internetseite an. Zuvor war der Ort der propalästinensischen Veranstaltung wochenlang geheim gehalten worden. Dazu hieß es: „Nur Personen mit einem gültigen Ticket kann Zutritt gewährleistet werden.“