Diskussion über Infektionsschutzgesetz : Polizei-Gewerkschaft: Inspektion von Wohnungen ohne Anlass wird es nicht geben

Berlin Das Infektionsschutzgesetz soll am Mittwoch abschließend im Bundestag beraten werden. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) appelliert an die Solidarität der Bevölkerung und stellt klar: Inspektionen von Wohnungen ohne Anlass wird es nicht geben.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat in der Debatte um das Infektionsschutzgesetz klargestellt, dass sie keine Wohnungen ohne einen Anlass kontrollieren wird. „Die restriktiven Ausgangsbeschränkungen stellen für die Polizei einen hohen personellen Aufwand dar. Das eingesetzte Personal wird die Auflagen ‚mit Augenmaß‘ durchsetzen, wir appellieren aber an die Bevölkerung, diese mitzutragen und sich rücksichtsvoll zu verhalten. Eine Inspektion von Wohnungen ohne Anlass wird es von der Polizei nicht geben, es wird nicht an jeder Tür geklingelt. Fest steht, wir werden diese Pandemie nur mit hoher gesellschaftlicher Solidarität bewältigen können“, sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende, Dietmar Schilff, dieser Redaktion.