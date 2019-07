Oskar Niedermayer : „Eine Spaltung der AfD ist durchaus denkbar“

Berlin Der Politikwissenschaftler sieht in den Machtkämpfen rund um Björn Höcke eine Gefahr für die Partei.

NIEDERMAYER Das ist schwer abzuschätzen. Denn niemand weiß mit Bestimmtheit, wie stark Höcke und sein „Flügel“ an der Parteibasis ist. Das liegt daran, dass man sich nicht mit festen Mitgliedschaften organisiert hat, wie das in anderen Parteien üblich ist. Am Ende lässt sich der Einfluss des „Flügels“ nur am Verhalten der Delegierten auf Parteitagen erkennen. Daher muss man auch den nächsten ordentlichen Parteitag im Herbst abwarten. Dann wird die Führung neu gewählt.