Protest gegen Vatikan : Mit dem Regenbogen gegen Rom

Die Regenbogenflagge, das Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung, schmückt seit Donnerstag den Kirchturm der Jugendkirche Eli.ja in Saarbrücken. Pfarrer Christian Heinz stellt sich damit offen gegen die Weisung aus Rom – zusammen mit vielen anderen Geistlichen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Weigerung des Vatikans, homosexuelle Paare zu segnen, schlägt auch im Saarland hohe Wellen.

Der Anruf erwischt Christian Heinz zum falschen Zeitpunkt. „Kann ich zurückrufen? Wir hängen gerade eine Regenbogenfahne auf“, entschuldigt sich der Pfarrer der Jugendkirche Eli.ja in Saarbrücken. „Schwieriger als gedacht“, meint er ein paar Minuten später lachend – ein Satz, der sich nicht nur auf das Anbringen einer Flagge, sondern auf das Verhältnis vieler katholischer Seelsorger zum Vatikan allgemein anwenden ließe. Dort hatte die Glaubenskongregation zu Anfang der Woche klargestellt, dass die katholische Kirche homosexuelle Paare nicht segnen dürfe. Seitdem hagelt es Kritik von allen Seiten – auch aus den eigenen Reihen.

Dass sich Geistliche so offen gegen den Vatikan stellen, ist neu. Ebenso die Heftigkeit, mit der selbst hohe Würdenträger protestieren. So äußerte der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg „Unverständnis bis hin zum Entsetzen“ über die Stellungnahme. Der Stellvertreter von Bischof Stephan Ackermann teilte außerdem mit, dass er gegen inoffizielle Segnungen nicht einschreiten werde.

Das ist keine einfache Kritik mehr, sondern grenzt an offene Rebellion. Auch im Saarland ist der Widerstand enorm. Neben Pfarrer Heinz, der mit dem Hissen des Regenbogens an seiner Kirche als Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung im wahrsten Sinne des Wortes Farbe bekennt, möchte auch Olaf Harig seine Solidarität zeigen. Auf Facebook hat der Pfarrer der St. Ludwig Herz Jesu Kirche in Spiesen-Elversberg sein Profilbild geändert. „#MeinGottLiebtJedenMenschen“ ist dort nun zu lesen – ein Spruch, der von vielen geteilt wird, während andere lieber den Slogan „#LoveIsNoSin“ („Liebe ist keine Sünde“) verwenden. So oder so: Harig findet es nicht richtig, Menschen vom Segen der Kirche auszuschließen, unabhängig davon, wen sie lieben. „Die Qualität der Partnerschaft und Beziehung hat nichts mit dem Geschlecht zu tun“, erklärt Harig auf Nachfrage. Die Haltung des Vatikans sei zudem „ein Schlag ins Gesicht aller Seelsorgenden“.

Gerade bei denen seien Wut und Verbitterung groß. „Die haben ja konkrete Menschen vor Augen“, erklärt Harig – Menschen, die unter einer solchen Bewertung leiden. So heißt es dann auch in einer Passage des „Responsum ad dubium“ (etwa „Antwort auf eine Streitfrage“) zur Segnung homosexueller Paare, dass die Kirche zwar Menschen segnen kann, aber nicht „die Sünde“. Gemeint sind homosexuelle Beziehungen. Pfarrer Harig kann darüber nur den Kopf schütteln. „Eine Sünde ist eine willentliche und wissentliche Entscheidung, etwas Böses zu tun“, erklärt er. Die Liebe zwischen zwei Menschen könne damit nicht gemeint sein. „Die Argumentation ist dem kirchlichen Lehramt nicht würdig und entspricht nicht dem Stand der theologischen Entwicklung.“

Kritisch äußert sich auch Professor Udo Lehmann, Leiter des Instituts für Katholische Theologie an der Universität des Saarlandes. Zwar gebe es Bibelstellen, die auf den ersten Blick die Homosexualität verteufeln, erklärt Lehmann auf Nachfrage. „Diese sind jedoch immer im Kontext der Zeit zu betrachten.“ Die im Alten Testament geschilderte Gesellschaft sei eine „vormoderne“ – „die humanwissenschaftlichen Erkenntnisse sind heute viel differenzierter.“ Aufgabe der Theologen sei es daher, die Brücke zu schlagen zwischen der biblischen Schrift und der Lebensrealität der Menschen. Genau daran gehe die Antwort des Vatikans allerdings „weitgehend vorbei“.

Kritik kommt auch von anderen Theologen, besonders eine Passage des Responsums betreffend. „Der Kirche ist es nicht erlaubt, Beziehungen oder selbst stabilen Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe (das heißt außerhalb einer unauflöslichen Verbindung eines Mannes und einer Frau, die an sich für die Lebensweitergabe offen ist) einschließen, wie dies bei Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts der Fall ist.“ Sind damit nicht auch heterosexuelle Paare von einer Segnung ausgeschlossen, die keine Kinder bekommen können? Laut dieser Argumentation eigentlich schon – das wiederum gilt aber als inzwischen völlig veraltete Sichtweise, welche von der Kirche längst nicht mehr vertreten wird.

Die Kirche als Richterin über Moral und Sitte – für Jugendpfarrer Christian Heinz nicht glaubwürdig: „Gerade wir Priester müssen uns da besonders zurückhalten“, sagt er. Der Zeitpunkt für das Image-Debakel könnte nämlich ungünstiger nicht sein: Der tausendfache sexuelle Missbrauch durch Vertreter der Kirche ist seit Jahren Thema und aktuell präsent wie nie mit fast täglich neuen Enthüllungen (nicht nur in Köln), der fehlende Wille zur Aufklärung von Seiten der Verantwortlichen ist dagegen offensichtlich. Ein Vergleich drängt sich für Außenstehende auf – und dieser entlädt sich in den Sozialen Medien stellenweise in bitterbösen Zynismus: „Der Vatikan hat ein neues Dekret erlassen, das untersagt, homosexuelle Paare zu segnen. Gleichgeschlechtlicher Sex wird in der katholischen Kirche nur geduldet, wenn er nicht einvernehmlich ist“, spottet ein Nutzer auf Twitter. Missbrauchsskandale und lebensfremde Stellungnahmen – Pfarrer Heinz schmerzt es, dass die katholische Kirche nur noch auf diese Weise in die Schlagzeilen gerät. „Homosexualität ist etwas Natürliches. Wenn wir die Lehre nicht weiterentwickeln, stehen wir bald mit dem Rücken zur Wand.“ Mit dem Ergebnis, dass der Kirche die Mitglieder weglaufen.

