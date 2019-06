Regierung präsentiert Pläne : Personalnot in der Pflege: Fast 40.000 Stellen unbesetzt

Personalnot in der Pflege: Fast 40.000 Stellen unbesetzt

Berlin Angesichts der Personalnot in der Pflege will die Bundesregierung heute umfassende Vorschläge für Verbesserungen vorlegen.

In der Alten- und Krankenpflege sind rund 1,6 Millionen Menschen beschäftigt, fast 40.000 Stellen sind unbesetzt. Ein Problem ist, dass bei strapaziösen Bedingungen viele nur in Teilzeit arbeiten oder ihre Stundenzahl reduzieren. Die Regierung will vor allem im Inland mehr Fachkräfte gewinnen, ergänzend aber auch im Ausland.