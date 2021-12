Mitgliederbefragung : Per Basisvotum an die Spitze: Merz soll die CDU neu starten

Per Basisvotum an die Spitze: Merz soll die CDU neu starten

Berlin Es ist ein Comeback im dritten Anlauf: Friedrich Merz kann mit einem klaren Votum der Basis an die Wiederaufbauarbeit der CDU in der Opposition gehen. Schafft er Aufbruch und Erneuerung?

Friedrich Merz wirkt ernst. Von Triumph ist im Gesicht des künftigen CDU-Chefs nichts zu lesen, als der rote Ergebnisbalken der Mitgliederbefragung am Freitag im Foyer der Parteizentrale in Berlin erst bei der Marke 62,1 stoppt.

Gleich im ersten Durchgang haben die Mitglieder Merz an die Spitze der CDU gewählt - mit einem Ergebnis, mit dem er selbst wohl nicht gerechnet hat. Eigentlich dürfte Merz in diesem Moment schon ein wenig Genugtuung spüren: Im dritten Anlauf wird er nun doch CDU-Vorsitzender, zweimal war er in Stichwahlen auf Parteitagen gescheitert, nachdem die damalige Kanzlerin Angela Merkel 2018 den Parteivorsitz abgegeben hat.

Genugtuung auch deswegen, weil ihn nun die Basis zum Parteichef macht - und nicht das „Establishment“ der Parteitagsdelegierten, wie er selbst mal kritisiert hatte. Selbst wenn es am Ende beim Online-Parteitag am 21./22. Januar doch wieder die Delegierten sein werden, die die Wahl offiziell machen müssen.

Fast zwei Drittel der Teilnehmer an der ersten Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz in der Geschichte der CDU wollen Merz, der lange als Aushängeschild der Konservativen und des Wirtschaftsflügels der CDU galt, als Erneuerer der Partei nach ihrem historischen Desaster bei der Bundestagswahl sehen. Das ist - zusammen mit der Beteiligung von 66 Prozent - ein ziemlicher Rückhalt für Merz. Und eine Basis dafür, dass diesmal die Spaltung der Partei nicht weitergehen könnte.

Auf Merz, den dritten Parteivorsitzenden innerhalb von drei Jahren, warten schwierige Aufgaben und gewichtige Fragen, wenn er von den 1001 Delegierten beim Online-Parteitag am 21./22. Januar und anschließend per Briefwahl bestätigt ist. Die wichtigsten Punkte:

Rückt die CDU mit Merz nach rechts?

Als neuer Vorsitzender muss Merz die verunsicherte Partei nach deren 24,1-Prozent-Ergebnis bei der Bundestagswahl einen, mehr Frauen in Führungsposten bringen und die inhaltliche Profilierung vorantreiben. Etliche in der Partei fürchten allerdings, dass es mit dem als Liebling der Konservativen geltenden Merz einen Rechtsruck geben könnte. Er selbst spricht am Freitag von einem „Zerrbild“, das von ihm teils in der Öffentlichkeit entstanden sei. Merz versichert: „Ich werde das Schritt für Schritt auch korrigieren.“ Er wird wissen: Wahlen werden in der politischen Mitte gewonnen.