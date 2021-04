Parteitag in Dresden : AfD räumt innere Großkonflikte beiseite

AfD-Chef Jörg Meuthen beim Auftakt des Wahlprogramm-Parteitages in Dresden an diesem Samstag. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Zum Auftakt ihres Parteitages in Dresden hat die AfD sämtliche Versuche abgeräumt, die ihr im Wahljahr einen Großkonflikt beschert hätten: Die Delegierten lehnten es ab, sich mit der beantragten Abwahl von Parteichef Meuthen zu befassen und ein Spitzenteam zu wählen.

Von Gregor Mayntz

Sie brauchten zwar zweieinhalb Stunden, um sich lediglich auf die Tagesordnung zu verständigen, doch damit hatten über 530 in der Dresdner Messe zusammen sitzende Delegierte bereits den wichtigsten Beitrag dafür geleistet, die AfD nicht ausgerechnet im Bundestagswahljahr in eine Spaltung zu treiben: Die beantragte Abwahl von Parteichef Jörg Meuthen wird nicht Thema des zwölften Parteitages. Die Redner schafften es sogar, das Anliegen nicht einmal zu erwähnen. Die „Nichtbefassung von Antrag TO-10“ bekam eine Mehrheit. Und damit war dieser potenzielle Großkonflikt aus dem Weg geräumt.

Aus einem anderen Vorgang mit Konfliktpotenzial hatte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel bereits kurz vor Beginn des Parteitages die Luft herausgenommen, indem sie erklärte, in Dresden nicht für die Position einer Spitzenkandidatin bereitzustehen. Eine Online-Mitgliederbefragung hatte zuvor für ein Mitgliedervotum über die Spitzenkandidatur eine 87-Prozent-Mehrheit ergeben. Zwar wiesen einige Delegierte darauf hin, dass sich nur eine kleine Minderheit an dieser Abstimmung beteiligte und dass stattdessen der Parteitag die Basis repräsentativ abbilde. Dennoch folgte eine Mehrheit der Argumentation, dass ein Parteitag, der sich der Basis verpflichtet fühle, diese Frage den Mitgliedern selbst überlassen müsse, statt selbst zu entscheiden. Nach dem zweitägigen Parteitag in Dresden wird es also ein AfD-Programm zur Bundestagswahl geben, aber noch keinen, der dieses Programm als Spitzenkandidat repräsentiert.

In seiner 17-minütigen Begrüßungsrede hatte Parteichef Meuthen zuvor den eingangs gezeigten Imagefilm erläutert. Damit will die AfD ihren zentralen Wahlslogan „Deutschland. Aber normal“ mit Bildern von fröhlichen Menschen und niedlichen Hundewelpen bewerben. Meuthen griff den 1976er Unions-Wahlslogan „Freiheit statt Sozialismus“ auf, der auch heute noch gültig sei - mit dem Unterschied, dass nun auch die Union mit allen anderen Parteien für Sozialismus stehe und nur die AfD für Freiheit. Deswegen habe sich die AfD auch mitten in der Pandemie zu einem Präsenzparteitag versammelt, um zu „zeigen, dass diese Verbotsorgien, dieses Einsperren, diesen Lockdown-Wahnsinn, dass es all das nicht braucht, wenn man den Menschen vertraut“, so Meuthen.

Allerdings drohten die Behörden nach einer Stunde bereits mit dem Abbruch des Parteitages, wenn die Delegierten weiterhin in großer Zahl immer wieder gegen die permanente Maskenpflicht verstießen. Ordner gingen pausenlos durch die Reihen, um das Überziehen des Mund-Nasen-Schutzes anzumahnen. Die Parteitagsregie warnte, sie werde Delegierte ausschließen, wenn sie gegen das Hygienekonzept verstießen.

Meuthen gab die Devise aus, mit aller Kraft für die AfD bei den Landtagswahlen am 6. Juni in Sachsen-Anhalt zu kämpfen. Nach jüngsten Umfragen habe seine Partei die große Chance stärkste Partei zu werden und damit erstmals auch einen Regierungsauftrag zu erhalten. Nur eine Koalition von CDU, SPD, Grünen und Linken könne das dann verhindern. „Wir müssen bereit sein, Verantwortung zu übernehmen“, lautete die zentrale Ansage. Nennenswerten Beifall gab es an dieser Stelle seiner Rede allerdings nicht.

Vor dem Einstieg in die Beratungen des Bundestagswahlprogrammes beschwor Parteichef Tino Chrupalla einen „wunderprächtigen Parteitag“, der einen „Aufbruch für Deutschland“ bringen müsse. Er rief dazu auf, mit dem Lagerdenken in seiner Partei Schluss zu machen. „Schluss mit Scheren und Schranken im Kopf“, sagte Chrupalla. Er habe es deshalb auch satt, sich für Treffen erklären zu müssen und fragte, ob es so etwas wie eine „Kontaktschuld“ in der AfD gebe.