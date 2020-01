Nach der Debatte um WDR-Satire : Parteichef Meuthen will AfD mäßigen

Berlin Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen will seine Parteikollegen in diesem Jahr auf einen neuen Stil ohne Gebrüll und krasse Rhetorik einschwören – auch mit Blick auf den Verfassungsschutz.

„Wir müssen regierungsfähig und regierungswillig werden, das geht nur mit einem bürgerlich-konservativen, freiheitlichen Profil, und das geht nicht mit Radikalisierung“, sagt der Parteichef im dpa-Interview. Für die AfD müsse es 2020 in Richtung „reformorientierte Bürgerlichkeit“ gehen und nicht wie unlängst bei einer gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerichteten Demonstration in Baden-Baden „Richtung Revolution oder ähnliches“. Anlass der Protestkundgebung vor dem SWR-Gebäude in Baden-Baden am vergangenen Wochenende war die Debatte um eine WDR-Satire, in der eine fiktive Oma als „Umweltsau“ bezeichnet wurde. Bei der Demonstration rief der Freiburger AfD-Stadtrat Dubravko Mandic: „Wir werden sie aus ihren Redaktionsstuben vertreiben!“ Und weiter: „Schon der Anflug einer Revolution versetzt sie in Angst und Schrecken.“ Der Stuttgarter AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Räpple rief: „Wer weiß, wie lange wir unsere demokratische Kultur hier noch weiter fortführen können.“ Auf die Frage, was ihn an dieser Demonstration am meisten gestört hat, antwortete Meuthen: „der martialische Auftritt eines Herrn Mandic und dieses Gebrüll ,Lügenpresse, Lügenpresse’“.