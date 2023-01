Panzer-Lieferungen für die Ukraine : Warum der Kanzler gezögert hat

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Regierungsbefragung am Mittwoch im Bundestag. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Kanzler Olaf Scholz hat sein Ja-Wort zu den Panzern gegeben. Warum, das legte der SPD-Politiker am Mittwoch im Bundestag offen. Und begründet auch seine zunächst zögerliche Haltung.

Selten ist eine Regierungsbefragung so intensiv erwartet worden wie diese. Vielleicht wird man sie in Geschichtsbüchern über die zwanziger Jahre in Deutschland einmal erwähnen. Die große Frage, die sich vor dem Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz stellt, ist die, ob Deutschland Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine schickt. Aus einer zunächst innerdeutschen Debatte - sowohl mit der Opposition aber auch innerhalb der Ampel - wurde eine internationale Frage. Der deutsche Regierungschef geriet in der öffentlichen Meinung stark unter Druck. Wie also wird seine Entscheidung ausfallen?

Doch Scholz macht es nicht ganz so spannend. Kurz vor seinem Auftritt verschickt sein Sprecher eine Mitteilung, die enthält, worüber in Berlin seit Dienstagabend die „Regierungskreise“ bereits spekulieren. Deutschland wird Kampfpanzer liefern. Genauer gesagt 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 aus den Beständen der Bundeswehr. Zusammen mit Verbündeten sollen insgesamt etwa 90 Leopard-Panzer in die Ukraine geschickt werden, um das Land bei seinem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen.

Ein aufgeräumter, aber konzentriert wirkender Kanzler hält sein Statement vor der Befragung zu diesem Thema. Deutschland handele bei der militärischen Unterstützung der Ukraine nach dem Prinzip, das Notwendige möglich zu machen und gleichzeitig eine Eskalation zu einer Auseinandersetzung zwischen der Nato und Russland zu vermeiden. „Dieses Prinzip werden wir auch weiter beachten.“

Scholz weist Vorwürfe zurück, Deutschland habe zu wenig für die militärische Unterstützung der Ukraine getan. „Deutschland wird immer vorne an sein, wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen“, verspricht er. Das Land sei nach den USA zusammen mit Großbritannien der größte Waffenlieferant für die Ukraine. Er habe am Mittag auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert und ihm Deutschlands Solidarität versichert. Der Kanzler wird immer wieder von lautem Applaus der Ampel-Fraktionen unterbrochen. Die letzten Tag hatten den Koalitionsfrieden stark auf die Probe gestellt - nun, so scheint es, sind alle erleichtert, dass es eine Entscheidung gegeben hat.

Scholz betont: Viele Bürger machten sich Sorgen. „Vertrauen Sie mir. Vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen.“

Der SPD-Politiker redet normalerweise oft sehr leise, fast zögerlich. Am Mittwoch ist er jedoch sehr entschieden, schaut häufiger auf seine Sprechzettel. „Es ist wirklich Krieg in Europa nicht weit weg von hier in Berlin“, sagt er. Es gehe bei jeder Waffenlieferung darum, eine Ausweitung des Ukraine-Krieges auf die Nato zu verhindern. Da ist sein Credo, das er nun öffentlich wiederholt. In seiner Lesart kann es, um den Schutz Deutschlands zu bewahren, keine militärische Entscheidung ohne den „Geleitzug“ durch die Supermacht USA geben, die im Zweifel mit ihren Atomwaffen eine Sicherheitsgarant für Deutschland ist. „Deshalb ist es richtig und mit voller Absicht geschehen, dass wir uns Stück für Stück voran gearbeitet haben“, betont Scholz vor den Abgeordneten. Und er stellt auch klar, dass er die Lieferung von Kampfjets und Kampftruppen an die Ukraine ablehnt. Dies habe er ebenso wie US-Präsident Joe Biden bereits vor Monaten in der Debatte über eine Flugverbotszone klargestellt. Dabei bleibe es.

CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt betont, aus Sicht der Opposition sei des Kanzlers Entscheidung richtig, aber sie sei zu spät gekommen. „Es ist erheblicher Flurschaden entstanden“, unterstreicht Hardt. Scholz antwortet: „Wenn wir Ihren Ratschlägen folgen würden, wäre das eine Gefahr für die Sicherheit Deutschlands“. Es wäre ein Fehler, alleine voranzugehen, ohne sich abzustimmen. „Wir richten uns nicht nach Pressemitteilungen oder Terminen“, sagt er mit Blick auf das Treffen im Ramstein am vergangenen Freitag, bei dem noch keine Einigung verkündet werden konnte.

Auch Oppositionsführer Friedrich Merz wird später in der Debatte die Entscheidung begrüßen, betont aber, Scholz habe die Öffentlichkeit und die Partnerstaaten lange im Unklaren gelassen. Er habe erwartet, dass die Bundesregierung in enger Abstimmung mit den Nato-Staaten entscheide und in der Frage der Leopard-Kampfpanzer nicht zur Getriebenen werde. Dadurch sei Schaden entstanden, und „dieser Schaden, der bleibt“, betont der CDU-Chef.

In Moskau hört man Scholz Worte ebenfalls. Der Kreml reagiert scharf auf die Ankündigungen. „Diese Panzer werden brennen wie alle übrigen“, kommentiert Kremlsprecher Dmitri Peskow. Aufgrund der westlichen Politik sei „die Lage in Europa und der Welt tatsächlich sehr, sehr angespannt“. Perspektiven einer diplomatischen Lösung des Konflikts gebe es derzeit nicht.