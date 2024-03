Konflikte Ostermärsche: „Kriege beenden, Aufrüstung stoppen!“

In Köln versammelten sich nach Polizeiangaben rund 300 Teilnehmer auf dem Roncalliplatz am Dom unter dem Versammlungsmotto „Für eine zivile Zeitenwende - Kriege beenden, Aufrüstung stoppen!“ Zum Auftakt des Ostermarsches Rhein-Ruhr kamen in Duisburg laut Polizei rund 200 Teilnehmer zusammen. Der Marsch geht am Sonntag mit einer Fahrradtour von Essen nach Bochum weiter. Abschluss ist am dritten Tag traditionell in Dortmund. In Münster war eine Friedens-Fahrrad-Demo durch die Stadt geplant.