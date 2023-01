Scharfe Kritik aus den neuen Bundesländern : Der Widerstand gegen eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags wächst

Derzeit zahlen die deutschen Haushalte 18,36 Euro Rundfunkgebühr im Monat. Im Jahr 2025 aber droht eine Erhöhung. Foto: dpa

Berlin Die monatliche Rundfunkgebühr von 18,36 Euro könnte 2025 steigen. Geht es nach einigen Ost-Ministerpräsidenten, wird der Betrag stattdessen eingefroren. Ein Medienwissenschaftler erkennt im gemeinsamen Vorstoß den Unmut der Bevölkerung.

Von Maarten Oversteegen

18,36 Euro und keinen Cent mehr — das fordert eine Phalanx von Ost-Ministerpräsidenten mit Blick auf den Rundfunkbeitrag. Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) hatte schon im vergangenen Jahr ein Einfrieren der Gebühr ins Spiel gebracht, nun folgten Brandenburgs Dietmar Woidke und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (beide SPD) mit markigen Worten.

Eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müsse auch das Ziel haben, „dass die Rundfunkbeiträge stabilisiert“ und über 2025 hinaus möglichst auf dem „jetzigem Niveau“ gehalten werden, sagte Giffey. Woidke hatte in einem Zeitungsinterview gesagt: „Es wird und kann 2024/2025 keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags geben.“ Auch er sprach sich für Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus.

Die Ost-Ministerpräsidenten spüren den Druck der AfD, die seit Jahren die Abschaffung der Rundfunkgebühren fordert. Und Giffey steckt mitten im Wahlkampf, bei dem sie um ihre Wiederwahl fürchten muss. Eine Debatte um höhere Rundfunkgebühren käme da zur Unzeit.

Die aktuelle Beitragsperiode läuft noch bis Ende 2024. Doch es läuft bereits die Anmeldephase, in der die Sender ihren Finanzbedarf bei der Gebührenkommission KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten) hinterlegen. Die Bundesländer setzen die Höhe des Rundfunkbeitrags fest, sie müssen sich dabei allerdings eng an Empfehlungen der KEF halten. Der Rundfunkbeitrag liegt zurzeit bei monatlich 18,36 Euro, im Jahr 2021 wurden so 8,42 Milliarden Euro eingenommen. Experten aber gehen davon aus, dass ARD und ZDF für nach 2024 einen Mehrbedarf anmelden werden.

Für Tobias Hochscherf, Medienwissenschaftler an der Fachhochschule Kiel, kommt die Kritik der Länderchefs nicht von ungefähr, wenngleich ihre politischen Gestaltungsmöglichkeiten überschaubar seien. „Es geht darum, Druck aufzubauen. In der Bevölkerung wächst der Unmut gegenüber den öffentlich-rechtlichen Sendern. Diese Kritik geben die Ministerpräsidenten weiter — zumal in Berlin der Wahlkampf läuft“, sagt Hochscherf. Der RBB-Skandal um fehlerhafte Verträge, falsche Abrechnungen und unseriöse Haushaltsführung habe vor allem in Ostdeutschland das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erschüttert.

Es gebe jedoch eine Reihe weiterer Gründe, weshalb die Kritik in Ostdeutschland am lautesten ist, so Hochscherf. „Die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werden von den Menschen, die sich selbst rechts der Mitte verorten, als politisch zu links wahrgenommen. Im Kern geht es darum, dass sie ihre eigenen Meinungen im Programm nicht wiederfinden und die Berichterstattung als belehrend und besserwisserisch empfinden“, sagt er. Zudem habe die Inflation die Budgets vieler Haushalte geschmälert. „Man schaut derzeit genauer nach den Ausgaben, und da fallen die 18,36 Euro im Monat auf“, sagt Hochscherf im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die letzte Erhöhung hatte es übrigens im Spätsommer 2021 gegeben: Damals stieg die Gebühr von 17,50 Euro pro Monat auf 18,36 Euro. Die CDU-geführte Landesregierung in Sachsen-Anhalt hatte die Erhöhung um 86 Cent damals blockiert, das Bundesverfassungsgericht aber gab einer Beschwerde von ARD, ZDF und Deutschlandradio statt.

Aus Sicht von Hochscherf sorge der öffentlich-rechtliche Rundfunk in bestimmten Bereichen für ein Überangebot. „Es gibt nicht nur Parallelangebote durch zahlreiche Fernseh- und Radiosender, es entstehen auch immer neue Angebote, Mediatheken und Internetseiten. Es ist schwer, den Überblick zu behalten“, sagt Hochscherf. Die Qualität der Inhalte würde damit aber nicht unbedingt steigen. „Moderne Rundfunkanstalten verbinden Information mit Unterhaltung. Ein Beispiel ist die dänische Politserie Borgen. So werden gesellschaftlich relevante Debatten im Land angestoßen. Beim ZDF-Traumschiff kann ich das nicht erkennen“, sagt er.

Die Jungen Liberalen, die Jugendorganisation der FDP, sprechen sich seit Jahren für eine Reform der Gebühr aus. „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss grundlegend reformiert werden. Er sollte sich auf seine Kernaufgabe konzentrieren: politische Information und Bildung. Wenn man Unterhaltungsangebote und aufgeblähte Verwaltungsstrukturen streicht, kann man den Rundfunkbeitrag deutlich senken“, sagt die Bundesvorsitzende Franziska Brandmann.

Die FDP-Jugend will nur Phoenix, Deutschlandradio und die Deutsche Welle erhalten, zudem arte und 3sat. „Damit machen wir klar: Es geht uns nicht darum, die ‚Tagesschau‘ oder den ‚Weltspiegel‘ zu streichen – sondern darum, dass Rote Rosen eben genauso gut von privaten Anbietern produziert werden kann“, sagt Brandmann. Es sei außerdem ungerecht, dass alle Haushalte den gleichen Beitrag zahlen — Junge und Einkommensschwache müssten entlastet werden. „Für einen WDR-Intendanten mag 18,36 Euro ein Kleckerbetrag sein, aber für eine Auszubildende ist das ein Betrag, den sie jeden Monat spürt.“

Auch im Ausland hatte es zuletzt hitzige Debatten rund um Rundfunkgebühren gegeben. In Frankreich, wo die Bürger bislang 138 Euro im Jahr zahlten, wurde der Beitrag gänzlich abgeschafft. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll stattdessen aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Damit erfüllt Macron ein zentrales Wahlkampfversprechen. Diesen Weg geht unterdessen ebenfalls die Slowakei. Doch in beiden Ländern hagelt es auch Kritik: Opposition und Medienvertreter warnen, dass die Unabhängigkeit der Sender in Gefahr sei.