Ex-Parteichef Oskar Lafontaine gegen die Spitze der Saar-Linken : Wieder Zwist unter Genossen

In sechs Wochen wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Die Linke muss um den Wiedereinzug bangen. Und nun kocht ein alter Konflikt wieder hoch. Noch-Fraktionschef Oskar Lafontaine wirft Landeschef Thomas Lutze ein „Betrugssystem“ vor.

Lafontaine äußerte nun im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur massive Kritik auch an der Parteiführung in Berlin. Dass die Linke im Saarland womöglich den Wiedereinzug in den Landtag verpasse, liege auch am Verhalten der Parteispitze in Berlin. Alle Appelle, „das Betrugssystem hier abzustellen, das darin besteht, dass auf der Grundlage fingierter und manipulierter Listen bei Landtagswahlen und Bundestagswahlen die Mandate vergeben werden, wurden nicht gehört“, so der Noch-Fraktionschef. Linke-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler wies den Vorwurf zurück. Er sagte auf Anfrage: „Der Vorwurf ist nicht haltbar. Im Saarland existiert kein ‚Betrugssystem‘. Wer das behauptet, soll dies auch beweisen.“ Die ehemalige Landesvorsitzende Schramm, die heute als Parteilose Fraktionsvize der Linken im Landtag ist, ist über Schindlers Aussage sprachlos. Sie sagte auf Anfrage unserer Redaktion: „Herr Schindler war doch selbst im Saarland und hat die Listen mit Karteileichen und den Namen gekaufter Mitglieder in Händen gehalten.“ In einem Schreiben des Bundesvorstandes vom Oktober 2019 an Lutze hatte die Parteiführung in Berlin „im Bereich der Mitgliederverwaltung ernsthafte Probleme“ an der Saar beklagt.