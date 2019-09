Beratung im Bundestag : Organspende-Anhörung: Viele Experten für große Reform

Berlin Im Ringen um mehr Organspenden in Deutschland wird vor einer Experten-Anhörung im Bundestag viel Unterstützung für eine tiefgreifende Reform deutlich.

Die Bundesärztekammer erklärt in ihrer Stellungnahme für die Anhörung im Gesundheitsausschuss an diesem Mittwoch, es sei „seit zehn Jahren keine durchschlagend positive Entwicklung der Spenderzahlen“ zu verzeichnen. Es sei an der Zeit, den Aspekt der Organspende als solidarische und auf Gegenseitigkeit beruhende Gemeinschaftsaufgabe durch die doppelte Widerspruchslösung auch gesetzlich eindeutig abzubilden. Die Deutsche Transplantationsgesellschaft betont, damit dokumentiere eine Gesellschaft eine „Kultur pro Organspende“. Dies bedeute, dass in Ländern mit Widerspruchsregelung das Überprüfen der Möglichkeit zu einer Spende der Regelfall am Lebensende sei.