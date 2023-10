Lagebild zur Organisierten Kriminalität Gewaltbereitschaft krimineller Banden nimmt zu

Kriminelle Banden in Deutschland sind zunehmend bereit, mit drastischen Mitteln Macht zu demonstrieren und Gewalt auszuüben. Das mündet in eine hohe Zahl von Gewaltdelikten, wie aus dem neuen Lagebericht zur Organisierten Kriminalität (OK) hervorgeht, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Der durch die Organisierte Kriminalität verursachte Schaden erreichte mit 1,3 Milliarden Euro in 2022 den zweithöchsten Wert der vergangenen zehn Jahre.