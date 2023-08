Gesundheit Operation „Aufholjagd“ für E-Rezept und E-Patientenakte

Lauterbach erwartet großen Zuspruch für elektronische Patientenakten. Er rechne mit mehr als 80 Prozent, die die E-Akte nutzen wollen, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Auch wenn Patienten sie nicht per App am Smartphone selbst anschauen wollten, wäre der volle Nutzen da, wenn Ärzte gespeicherte Daten gebündelt im Blick haben könnten. Wer die E-Patientenakte ganz ablehne, habe natürlich eine schlechtere Versorgung, weil Befunde dann nicht in der Gesamtheit und der Geschwindigkeit in den Behandlungsprozess einfließen könnten.